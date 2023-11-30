Akşener'den "geri vites" sinyali!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

Özel ve Akşener'in görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Akşener, açıklama yaptı. Özel, toplantıda çok önemli değerlendirmelerin yapıldığını söyleyerek,

"İttifak kelimesi yoruldu"

"Ziyaretimizin özü ve özeti şuydu; İYİ Parti'nin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir Genel İdare Kurulu (GİK) kararıyla tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme kararı, bir irade beyanları, alınmış bir kararları vardı. Biz bu karara saygılı olduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere somut bir teklifle değil ancak yerel seçimlerde daha önceden de ifade etmiştim; ittifak kelimesi yoruldu. İttifak kelimesi kalabalıkları uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim esnekliği. hızlı karar vermeyi, ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz İYİ Parti'ye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik iş birliği içinde olup olamayacağımızı, GİK kararının yeniden GİK tarafından gözden geçirilip geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu; ama mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir iş birliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışma imkanı yaratılıp yaratılamayacağını sorduk ve Sayın Genel Başkanımızdan bu konuda bir cevap aldık" diye konuştu.

AKŞENER: GİK'TE GÖRÜŞECEĞİZ

Akşener ise Özel'e teşekkür ederek, "Bizim bir kararımız var; 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. 'İki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, acaba Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' özü bu. Biz de arkadaşlarımızla konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak kurulu toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu GİK'te soracağız. Onlar nasıl cevap verecek, orada göreceğiz" dedi.