Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef alan sözlerine Akşener'den yanıt gecikmedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Adıyaman'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Akşener, "Ey Sayın Erdoğan, sen önce otur bunlara bak. Seni yanıltan yanındaki yalaka tayfasına bak. Sana yanlış bilgi veren, o temel sana attıran, temel atma tiyatrosunu yaptıran, yanındaki cebini dolduran cahil liyakatsiz yalaka tayfasını tehdit et. Cumhur İttifakı'nın içindeki sisteme inanamıyorum. Bir gün uyanıyorum en yerli milli insanıyım. Ertesi gün PKK'lı oluyorum. Sonraki gün faili meçhulcu oluyorum.

"Demirden korksak trene binmezdik"

Karar verin kardeşim ben neyim. Bunların hepsi birbirine zıt şeyler. Hepsi beraber olduk devri iktidarında. Kimi mahkemeye verdiysem de takipsizlik kararı verildi. Tüm bunların neticesinde Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bu güne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik.

"Benim için Silivri soğuk değil"

Dolayısıyla ben buradayım, adresim belli, evimiz bastınız, partimin adresi belli. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil, buyurun Recep Bey. Ama bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim, papatya çayına devam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

"Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" dedi.