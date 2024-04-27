Akşener'den Dervişoğlu'na tebrik!

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5. Olağanüstü Kurultayı'mızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 27, 2024