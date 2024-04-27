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Akşener'den Dervişoğlu'na tebrik!

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin genel başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5. Olağanüstü Kurultayı'mızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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