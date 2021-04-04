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Akşener'den darbe imalı bildiriye tepki: Zevzeklik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu bir zevzekliktir. Partimiz demokrasinin yanında ,Türkiye'nin demokrasisinin yanında, vesayet ve diğer odaklarının net bir biçimde karşısındadır." dedi.

Akşener, 103 emekli Amiral'in yayınladığı bildiri ile ilgili Genel Merkez'de kameraların karşısına geçti. 

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Akşener şu ifadeleri kullandı: 

"Şimdi sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti.

Ben bu arkadaşlarımız görevde iken maalesef Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı tavırlarını görmedim.

Partimiz demokrasinin yanında ,Türkiye'nin demokrasisinin yanında, vesayet ve diğer odaklarının net bir biçimde karşısındadır.

İyi Parti demokrasinin yanında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edecektir."

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