Akşener'den darbe imalı bildiriye tepki: Zevzeklik
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu bir zevzekliktir. Partimiz demokrasinin yanında ,Türkiye'nin demokrasisinin yanında, vesayet ve diğer odaklarının net bir biçimde karşısındadır." dedi.
Akşener, 103 emekli Amiral'in yayınladığı bildiri ile ilgili Genel Merkez'de kameraların karşısına geçti.
Akşener şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti.
Ben bu arkadaşlarımız görevde iken maalesef Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı tavırlarını görmedim.
Partimiz demokrasinin yanında ,Türkiye'nin demokrasisinin yanında, vesayet ve diğer odaklarının net bir biçimde karşısındadır.
İyi Parti demokrasinin yanında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edecektir."
Akşener'in Başdanışmanı İYİ Parti Mv Aytun Çıray muhtıracılara selam dururken,— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 4, 2021
Meral Akşener 103 emekli amiral 'in gece yarısı yaptığı 'muhtıra' gibi açıklamayı zevzeklik olarak niteledi!
"Kişisel fikrimi söylüyorum bu bir zevzekliktir" pic.twitter.com/Z7ftDnhaZN
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