Akşener'den CHP itirafı: En büyük pişmanlığım!

İYİ Parti 3. Olağan Kongresini ATO Congresium'da gerçekleştirdi.

Kongrede siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalar yapan Meral Akşener, siyasi hayatının en büyük pişmanlığını CHP'den İYİ Parti'ye katılan ve kamuoyunda "kiralık vekil" olarak nitelendirilen 15 milletvekili olduğunu söyledi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"5,5 yıl önce bu partiyi kuramazsınız dediklerinde kuracağız dedik, kurduk. Bu parti yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik, olduk. Siyasetin alışılmış düzenini bozduk.

Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

Genel seçimler için 16 ilde temayül yapmışız. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız sıra satmaktan, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptı. Arkadaş 17'de çıkmış. Madem kurucusunuz, madem görevdesiniz bugüne kadar siz o üyenin kendisine ulamadınız, teşkilatlara ulaşmadınız da partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi iftiranın karşısında bıraktınız? Siz kim milliyetçilik siz kim Türklük kim, saygısızlar.

Şimdi kongreye gidiyoruz. 3 hakkım var. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, üç blok. Bana kala kala kura kaldı. Ben kura mı çekeyim? Milletvekillerini kura ile mi belirliyim. GİK'i kura ile mi belirliyim? Saygısızlar, ne istiyorsunuz? Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında gereğini bizzat ben yapacağım.

Milletin verdiği kararlar karşısında mazeretler yoktur. Biz siyasetimizi şikâyet üzerine değil, cesaret üzerine şekillendiririz. Ne kazanmanın sarhoşluğuna ne kaybetmenin üzüntüsünde yok oluruz. Milletin mesajını duymaktır. Milletin kararının olmadığı bir yerden sözde düşünürlerinin, sözde kanaat önderlerinin keyiflerine göre yaptıkları tanzim üzerine demokrasi inşa edilemez. Demokrasi milletle inşa edilir.

Seçim yenilgisine ilişkin muhasebemizi yaptık. Milletimiz bizden avukatlığını yapmamızı istedi.