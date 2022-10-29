Akşener'den 6'lı masayı dağıtacak hamle!

6'lı masada adaylık bilmecesi sürerken İYİ Parti Lideri Akşener'den masayı devirme noktasına getiren bir hamle geldi.

Akşener, 6'lı masaya dahil olma isteğini defaatle dile getiren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'la bir araya gelerek BTP'yi 6 masaya davet etti.

Saadet ve DEVA çok rahatsız

Akşener'in 6'lı masanın diğer bileşenlerinden habersizce yaptığı davet özellikle Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nde büyük rahatsızlık yarattı.

Saadet Partisi; BTP'nin kurucusu merhum Haydar Baş'ın geçmişte Erbakan hareketinden koparak kendi siyasal hareketini başlatması ve BTP'nin Şiilik ve Kemalizm üzerine geliştirdiği politikalar nedeniyle bu daveti sert bir şekilde reddetti.

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ise 6'lı masanın genişlemesine sıcak bakmıyor. Babacan'ın, bugüne kadar yürütülen 6'lı masanın ortak program çalışmalarına sonradan başka bir partinin girmesinin son derece sakıncalı olabileceğini belirttiği öğrenildi.

Masadaki diğer partilerden CHP ve Demokrat Parti ise BTP'nin katılımına sıcak baksa da kendilerinden habersizce yapılan bu daveti "emrivaki" olarak nitelendiriyor.

Akşener'in hamlesi ne anlatıyor?

Son dönemde AK Parti ve DEVA Partisi'nden yaptığı transferlerle özgüveni artan Akşener, 6'lı masadaki ağırlığını artırmak ve aday belirleme sürecinde elini güçlendirmek için BTP'yi yanına çekmek istiyor.

Akşener'in BTP Lideri Baş'ı, İYİ Parti listelerinden Trabzon milletvekili yapmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında.

Ayrıca Akşener'in BTP hamlesi, altılı masaya adaylığını dikte ettirmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na karşı "ben de varım" mesajı niteliğini taşıyor.