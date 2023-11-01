Akşener: “Yüzyılın baş psikopatı Netanyahu'dur”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, İsrail ve Filistin çatışmalarına ilişkin açıklamalar yaparken Türkiye'nin Hamas politikasını eleştirdi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

“Her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş, birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın, baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu’dur.

Hamas’ın saldırılarının, zamanlaması, her türlü şüpheye açıktır. Kime ve neye hizmet ettikleri de şüphelidir. Unutmayalım ki, bu saldırılar Netanyahu’nun toplumsal desteğinin, adeta eridiği bir dönemde gerçekleşti. İsrail’in yıllardır sürdürdüğü zulmün, bizzat İsrail toplumu tarafından eleştirildiği bir dönemde gerçekleşti. Kalıcı barıştan yana bir tavrın, İsrail’de iktidara gelmesinin hemen öncesinde gerçekleşti.

Ve nitekim bugün İsrail halkı Netanyahu’nun saldırıya bilinçli olarak göz yumduğunu konuşuyor. İsrail Genelkurmayı’nın uyarılarını dikkate almadığını konuşuyor. Hatta ve hatta; Netanyahu’nun bu saldırıyı, bizzat organize etmiş olabileceğini bile konuşuyor.

Amacın nedir Sayın Erdoğan? Filistin’in haklılığını, zayıflatmak mı istiyorsun? Netanyahu terörüne, zemin kazandırmak mı istiyorsun? Yoksa; zaten aportta bekleyen dünya kamuoyunun, Filistinlileri, terörist diye etiketlemesini sağlamak mı istiyorsun? Seni buradan uyarıyorum, sorumsuzca yaptığın açıklamalarla Netanyahu’nun değirmenine su taşıyorsun. Türkiye’nin, bugüne kadar sergilediği, rasyonel duruşa, ve üstlenmeye çalıştığı, ara bulucu rolüne, zarar veriyorsun. En büyük kötülüğü de Filistinli mazlumların, haklı davasına yapıyorsun.

Senin Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak yapman gereken Türkiye’nin terörün her türlüsüne, karşı olduğunu anlatmaktır. Yapman gereken Filistinli çocukları, arasına sıkıştıkları, Netanyahu ve Hamas’tan, kurtarmanın yolunu aramaktır. Yapman gereken; Netanyahu’nun yazdığı senaryoya, figüran olmak değil; o kirli senaryoyu, bozan olmaktır. Yani aslında; Hamas’ın iletişim başkanı gibi değil; Yüz yılını devirmiş, büyük Türk devletinin, Cumhurbaşkanı gibi davranmaktır.”