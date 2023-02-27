Akşener ve Kılıçdaroğlu bugün görüşecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün bir araya gelecek.

İki parti arasındaki karşılıklı açıklamalar CHP ve İYİ Parti arasında "gerilim var" yorumlarına neden oldu. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir televizyon programında yaptığı çıkış dikkat çekti. Akşener, programda yaptığı açıklamalarla CHP'li kurmayları eleştirdi.

İYİ Parti lideri katıldığı programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamaları işaret ederek "Bu masanın, sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adayı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söyleyen bir beyanat var. Bu bir tekzip görmedi bu. Bu masa noter görevi görmeyecek." ifadelerini kullandı.



İYİ Parti tarafından da daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz" açıklamaları gelmişti. Bu ve benzer açıklamalar iki parti arasında zaman zaman tansiyonu yükseltti.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin beklendiği 2 Mart'taki toplantı öncesinde, parti grubundan da tam yetki alan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in tüm bu konuları kendi aralarında konuşması bekleniyor.