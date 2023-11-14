İttifak kapısını kapatan Akşener, Özel'i ağırlayacak

Cumhur İttifakı'nın ana bileşenleri AK Parti ve MHP'den ittifakın devam edeceği mesajı gelirken, muhalefet cephesinde neler olacağı belirsizliğini koruyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Millet İttifakı'nda İYİ Parti, konuyla ilgili kararını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini söylemişti.

Özel, Akşener'e gidecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ittifak konusunda istekli davranıyor. Özellikle Ankara ve İstanbul'da yapılacak ittifaklarla iki belediyeyi de elinde tutmak isteyen parti lideri, çalışmalarını bu doğrultuda yürütmeyi sürdürüyor.

İkili arasındaki görüşmede yerel seçimle ilgili konular ve iki parti arasındaki ittifak durumunun masaya yatırılacağı belirtildi.