Akşener: Özel okullardaki KDV kaldırılsın

İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel okullar gündemine önemli bir yer ayıran Akşener, özel okullardaki KDV'nin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Akşener'in konuşmasından önemli başlıklar şu şekilde:

Enflasyonu düşürdük yalanı patlar diye korkuyorlar. Maaş zamları eriyip gidecek diye korkuyorlar. Kendileri de biliyor ki sözde ekonomik model işlemiyor. Enflasyon canavarı açıklanandan daha fazla büyüyor. Sayın Erdoğan, sen kendini yorma. Önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti bari jübilen güzel olsun

Bakan Nebati'nin ÖTV açıklaması

İktidar kalan son aklını da koltuk elden gidecek telaşıyla kaybetmiş durumda. İşin en trajikomik tarafı konuştukça saçmalıyorlar, daha da rezil oluyorlar" ifadelerini kullandı. EYT işle yeni tanışan ışıltılı bakan ÖTV ile de yeni tanışmış. Şakacı şirin diyor ki ÖTV'yi indireceklermiş de araba kıtlığı çektiğimiz için indirmiyorlarmış.

Özel okullar

Ülkemizde, yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrencimize, hizmet eden, 400 bin öğretmenimiz için, istihdam oluşturan ve aileleriyle birlikte, 1 milyon 600 bin insanımızın, geçimini sağlayan, özel okullar; ciddi bir mali krizle, maalesef karşı karşıya. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında, tam 1100 özel okul, yaşadıkları bu mali kriz sebebiyle, kapandı.

Tabi ki bu durumdan, en çok etkilenenler de o okullarda çalışan, öğretmenlerimiz oldu. AK Parti iktidarı yüzünden, hayatı, atanamama kaygısıyla geçen, birikimi, saçma sapan politikalarla harcanan, mesleği de inatla itibarsızlaştırılan öğretmenlerimiz; bu sefer de yine iktidarın beceriksizliği yüzünden, işsizliğe mahkûm edildi.

Sadece bu kadar mı? Maalesef değil. Yaşanan krizden etkilenip, işsiz kalmasalar bile; zaten hâli hazırdaki uygulamada, 2014 yılında, iktidar eliyle çıkartılan bir yasa nedeniyle, devlet okullarında görev yapan, meslektaşlarına göre, oldukça düşük ücretlerle çalışıyorlar.

Yani, özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz; “Eşit işe eşit ücret” ilkesinden bile, maalesef yararlanamıyorlar. Şimdiyse, yeni yılla birlikte, özel okul ücretlerine, yüzde 65 zam yapılacağı öngörülüyor. Peki öğretmenlerimizin maaşları ne olacak? Ben söyleyeyim. Enflasyon karşısında, zaten oldukça yetersiz kalan, yüzde 30’luk artışı bile alamayacaklar.

İşte bu nedenle, İYİ Parti olarak biz de bu sorunu çözmek için hem özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi, hem velilerimizi, hem öğrencilerimizi, hem de, özel okul sahiplerini gözeterek; 5 Ocak tarihinde, yüce meclisimize, bir kanun teklifi verdik. Teklifimiz hayata geçerse; Devletin, özel okul öğretmenlerinden aldığı, SGK primi ve vergilerinin, yüzde 50’si, devlet tarafından karşılanacak.

Özel okullarda KDV kaldırılsın

Böylece; Özel okullardaki öğretmenlerimize de devlet okulları seviyesinde ücret ve sosyal yardımlar sağlanarak, öğretmenlerimizin, enflasyonun altında maaş almasının, önüne geçilecek. Ayrıca; Hem, velilerin üzerindeki yükün, bir nebze de olsa, hafifletilmesi için, hem de, atama bekleyen öğretmenlerimize, çalışma imkânı sağlanması için özel okullardaki KDV’nin de, tamamen kaldırılmasını öneriyoruz.

Yurt dışındaki Türkler

Türk kültürü dinamik ve yüksek bir kültürdür. Türk kültürü varlığını her koşulda sürdürebilen bir medeniyet yolculuğudur. Türk milleti başta Avrupa olmak üzere yurtdışına yerleşmiş, öz kimliğini kaybetmeden söz sahibi olma noktasına gelmiştir. 7 milyondan fazla insanımız yurtdışında yaşıyor. Gönüllerinde vatanımıza duydukları bağlılığı hissediyorlar. Yaşadıkları ülkelere uyum sağlamış olmalarına rağmen dillerine, dinlerine ve kültürlerine sahip çıkan duruşlarıyla toplumlar arası köprü vazifesi görüyorlar. NSU cinayetlerinde katledilen vatandaşlarımızı anıyorum.

Seçim tarihi açıklaması

Son günler işi gücü bıraktılar seçim tarihiyle uğraşıyorlar. En son güzelim haziran ayına bile çamur atmaya başladılar. Neymiş haziran ayı çok sıcak oluyormuş. 2018'de seçim kararı aldığınızda haziran pek bir güzeldi de şimdi mi sıcak oldu? O zaman öğrenciler aklınızda değildi de şimdi mi aklınıza geldi?"