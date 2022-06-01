Akşener, Milli Uzay Programı'nı hedef aldı

Akşener bugün gerçekleşen partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında milli bir proje olarak yürütülen Milli Uzay Programı kapsamındaki uzay çalışmalarını hedef alan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan Milli Uzay Programı çerçevesinde Türkiye Uzay Ajansı tarafından yürütülen projeleri küçümseyerek, "Döviz kuru, enflasyon, gıda fiyatları uzaya çıktı. Mars'ı geçti, Jüpiter'e varmak üzere. Siz seçim tarihini açıklayın da millet sizi uzaya mı gönderiyor, başka bir yere mi gönderiyor görün." ifadelerini kullandı.

Milli Uzay Programı'nın, Türkiye için siyaset üstü stratejik öneme sahip bir çalışma olduğunu göz ardı eden Akşener'in, tarımdan, lojistik ve bilgi teknolojilerine kadar bir çok sektör için devrim niteliğinde ilerlemelere altyapı sağlayacak olan milli uzay çalışmaları için kullandığı gayri milli, alaycı üslup ve ifadeler büyük tepki topladı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Milli Uzay Programı çerçevesinde yürütülen en önemli çalışmalardan olan Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi (TABM) kapsamında, Cumhuriyetin 100. yılında ilk defa bir Türk vatandaşının gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra Uluslararası Uzay Üssüne gönderileceğini açıklamış ve 23 Haziran'a kadar sürecek uzay yolcusu başvuru süreciyle ilgili bilgi vermişti.

Milli Uzay Programı nedir?

Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir projedir.