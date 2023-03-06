Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık yemeğine katılmadı

Geçtiğimiz Cuma günü altılı masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Mansur Yavaş ve İBB Ekrem İmamoğlu için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı formülünü teklif etti. Teklifi Millet İttifakı tarafından kabul gören Akşener masaya geri döndü.



Akşener, "Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadelerini kullandığı altılı koalisyondan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddederek ayrılmıştı.



Daha sonra masaya geri dönüp, aday olan Kılıçdaroğlu'nun teşekkür konuşması esnasında, asık yüz ifadesiyle dikkat çeken Akşener'den yeni bir adım daha geldi.



''Meral Akşener yemeğe katılmadan ayrıldı''



CNN Türk'te gelişmeleri değerlendiren gazeteci Hande Fırat, yapılan adaylık açıklamasının ardından liderlerin yemeğe geçtiğini belirtti.



Hande Fırat, liderlerin yemeğine ilişkin, "Meral Akşener, Saadet Partisi’ndeki yemeğe kalmadı. Gerekçesini bilmiyorum ama şu an için diğer liderler yemeğe geçti. Meral Hanım kalmadı ve ayrıldı. Dolayısıyla diğer liderler akşam yemeğini toplantıdan sonra birlikte yediler, ama o sofrada Meral Akşener yoktu." ifadelerini kullandı.