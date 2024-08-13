Akşener, Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye veriyor!

Altılı Masa'nın eski ortakları arasındaki spekülasyonlar seçimden sonra bile sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümt Özdağ'ın Meral Akşener'i hedef alan sözlerinin ardından Akşener sessizliğini bozdu.

Sözcü'ye konuşan Akşener, iki ismi de mahkemeye vereceğini açıklayarak, "Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil." şeklinde konuştu.