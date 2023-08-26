Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef aldı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da yerel seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün hep birlikte buradayız, inanıyorum ki her yıl artarak burada olacağız."

"Sırtımıza ecdadımızın mirasına yaslayıp, yeni bir yola çıkmak için buradayız. Çünkü bugün burada tarihin sinesine çelik kalemle yazılan 1000 yıllık bir mücadelenin bir ruhu var."

"Anadolu mührünü bozmaya tarihin hiçbir döneminde ne dahili ne de harici hiç kimsenin gücü yetmemiştir, yetmeyecektir.

Hangi dönemde olursak olalım, tüm şartlara meydan okuyan o çelikten duruş değişmemiştir. İnsanlar değişmiştir ama nesilden nesile devrolan o kutlu vazife değişmemiştir."

"Muhasebemizi yaptık"

"Seçimlerin üzerinden 90 gün geçti. Seçim teamüllerine göre bu 90 gün önemlidir. Bu sürede biz de muhasebemizi yaptık. Buradan çıkan sonuçları sizinle paylaşacağım."

Kılıçdaroğlu'na tepki

"Bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Nefsinin esiri olanlarla uğraştık, önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Fakat yenilgiye maalesef engel olamadık."

"Biz siyaseti milleti için milletiyle beraber yapanlardanız. Gördüğümüz doğruyu da yanlışı da milletimize söylemeyi borç biliriz."

"Ben sustum ama yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Televizyonlara çıkıp yüzsüz yüzsüz seçimin faturasını bize çıkardılar."

"Ateşten gömleği giyemediler"

"Sayın Erdoğan karşısında seçimi kazanacak 2 aday çıkardık. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun rahatlıkla seçimi kazanacağını gördük. Ben bu iki arkadaşımızın önünü açmak için her şeyi yaptım ama onların yolunu kapatanları durduramadım."

"Milletimizin umudunu bağladığı bu iki arkadaşımızın milletin çağrılarına kulak vereceğini düşündüm ama yanıldım. Onlar bu ateşten gömleği giyemedi."

"Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bunun için yüce Türk milletimizden özür dilerim."

Yerel seçim kararı

"Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla seçime gireceğiz. Gelin tüm partiler olarak hepimiz kendi kadrolarımızla seçimlere girelim. Biz varız."

"Biz bu yolda milletimizin sesine kulak veriyoruz. Dolayısıyla kapımız herkese açık değil. Her gelene 'evet' demiyoruz."