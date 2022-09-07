Akşener, "HDP'ye bakanlık" tartışmalarına katıldı

İYİ Parti Lideri Akşener, "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışıyla gündeme oturan Gürsel Tekin'in tartışmalara neden olan ifadelerini değerlendirdi.

Tekin'in açıklamalarını şahsi bir beyan olarak nitelendirmediğini belirten Akşener, Tekin'in CHP'nin önemli isimlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin kendi aralarında yapacakları görüşmelere saygı duyulması gerektiğini belirten Akşener, "Biz o masada İYİ Parti olarak, hiçbir siyasi partinin diğer partilerle nasıl iletişim kuracağına dair bir dayatmaya girişmedik. Masanın dışında hangisi siyasi partiyle nasıl iletişimi kuracaklarına dair biz bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Aynı şekilde bizim de diğer partilerle olan ilişkilerimize herkes saygı duymak zorunda." dedi.