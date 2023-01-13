Akşener: "Güneş yerinde, her şey yolunda"

Kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle dün kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi.

Sağlık durumunun 'çok iyi' olduğunu belirten Akşener'in paylaşımı

Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim.



Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin.

"Güneş yerinde, her şey yolunda..." ☀️