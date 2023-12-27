Akşener: “fırsatçılarla da mücadele ediyoruz”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"12 ilimizde; 12 yiğidimiz, 12 canımız, 12 evladımız. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yüce Allah onları, peygamber efendimize, komşu kılsın. Düşünün ki 24 saatte, 12 şehit verdiğimiz, millî bir acıda bile kendi evlatlarına, millî yas ilan etmeyi çok gören, bir büyük vicdansızlıkla, mücadele ediyoruz. Terörle mücadelede bile hamasetin arkasına sığınan, bir büyük ciddiyetsizlikle, mücadele ediyoruz.

Çok değil, daha 1 yıl önce 'Şu kadar terörist kaldı', 'Ayakkabı numaralarını bile biliyoruz', 'Terörü bitirdik' diye, milletimize yalan söyleyen dün verdikleri sözlerin, bugün hesabını veremeyen bir büyük basiretsizlikle, mücadele ediyoruz. Ve ne yazık ki, sadece iktidarla da mücadele etmiyoruz.

Bölücülüğe ses çıkarmayan fırsatçılarla da mücadele ediyoruz

Biz aynı zamanda milletin vicdanını temsil eden, bu kutlu çatının altında PKK terörünü, aklama peşine düşenlerle de, mücadele ediyoruz. Terörist başına, methiyeler düzme yarışına girenlerle de, mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla oy kazanma uğruna, bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da, mücadele ediyoruz!

İşte bu yüzden, İYİ Parti olarak sonda söyleyeceğimizi, en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen; ama terörist başına duyduğu sevdası, bir türlü değişmeyen, bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde, siyasi meşruiyeti yoktur.

Kürt vatandaşlarımızı, kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur. 'Öcalan Kürtlerin bir değeridir' diye yapılan, bir açıklamanın da emir aldıkları hainlerin dışında bu vatanın hiçbir evladında, karşılığı yoktur. Biz, İYİ Parti olarak on binlerce insanımızı, katleden bir caninin, 'Kürtlerin bir değeri' olarak pazarlanmasını, asla kabul etmiyoruz. Çünkü bizim için Kürtler elinde, on binlerin kanı olan bir teröristle, aynı cümlede anılamayacak kadar değerlidir. Çünkü Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Kürtler bu vatanın, has ve şerefli evlatlarıdır."