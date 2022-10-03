Akşener: Engelli annelerini çok iyi anlıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Toplumsal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Yaşam Çalıştayı'nda konuştu. Engelli çocukları bulunan annelerin, ‘evladımı nasıl bırakırım’ endişesini gören ve hisseden bir insan olduğunu dile getiren Akşener, “O annelerin o hissini en aza indirecek, o annelerin o duygusunu emniyet hissiyle takas edecek bir çalışmayı birlikte yapmamızı istiyorum.” dedi.

Böyle bir çalıştayın açılış konuşmasını yapmanın heyecan ve onur verici olduğunu vurgulayan Akşener, "Toplumsal Politikalar Başkanlığımızın yaptığı bir çalışma var. 'Engelsiz bir hayatı, engelsiz bir yaşamı, engelli bireylerimize nasıl sağlarız, biz iktidar olduğumuzda ne yapacağız?' sorusunun cevabı bir çalışma. Bu çalışmayı önce sunacağız sonra da işin asıl sahiplerinin onayına, tavsiyesine açacağız." dedi.

'Biz böyle düşünüyoruz, böyle olacak' hüküm cümlesinin çalışmada yer almadığına dikkat çeken Akşener, "Çalışmamıza derneklerimiz, STK'larımız, engelli bireylerin aileleri ve kendileri bakacaklar. 'Şurayı unutmuşsunuz. Burada şöyle bir eksiz var' diyecekler ve ondan sonra nihai hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

İlkokul öğretmenliği eğitimi aldığını hatırlatan Akşener, "'Yaparak, yaşayarak eğitimi anlatın çocuklara' derlerdi. Bu çalıştay yaşayanların önerileriyle şekillenecek proje ve politikalarımızın belirlenmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ailesinde görme engelli bireylerin bulunduğunu belirten Akşener, "Hangi sistem içerisinde olursa olsun, engelli bireylerin hayatlarındaki engelli yakınlarının Türkiye'de çok zor yaşadıklarını yakından bilen bir insanım. Saygı görürler, merhamet duyulur ama kurumsal olarak çok zor bir hayat yaşanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Annesinin kız kardeşinin görme engelli olduğunu kaydeden Akşener, şunları ekledi:

"Belki oradan kaynaklanan bir dikkatle, engelli bireyler üzerinde STK'lar da dahil çalışmış bir insanım. Öyle aileler gördüm ki bu süreç içerisinde... Anneyim, babaanneyim. Biz kadınların en önemli duygusu, 'Allah'ım ne olur evlat acısı gösterme'dir. Bir duamız daha vardır, 'Allah'ım ne olur evlatla imtihan etme' diye. Özellikle zihinsel engelli çocukları bulunan annelerin, evladımı nasıl bırakırım endişesini gören, hisseden bir insanım. Onun için o annelerin, o hissini en aza indirecek, o annelerin o duygusunu emniyet hissiyle takas edecek bir çalışmayı birlikte yapmamızı istiyorum. Bu konuda yapacağınız destekler için vereceğiniz destekler için eleştirileriniz için bugünden teşekkür ediyorum."