Akşener: “Emeklilere 11 bin lira zam yapın”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mayıs ayında söz verdiğiniz ama sözünüzden dönüp yapmadığınız zammı da hesaba katarak ocak ayı için tüm emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapın." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, emekli vatandaşlara verilen 3 bin liralık bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu söyledi.

Emeklilere, bayram ikramiyesi uygulamasının ilk kez 2018 yılında başladığını anımsatan Akşener, iktidarın bayram ikramiyesini kendilerinin yaptığı baskı sonucunda vermek zorunda kaldığını, 2018 yılında 1000 lira olan ikramiyenin enflasyonun hızlı artışına rağmen altı yıl içinde sadece iki defa artırıldığını kaydetti.

Son yapılan artışla bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltildiğini anımsatan Akşener, şöyle devam etti:

"2018 yılında bir emeklinin bayram ikramiyesi 217 dolara denk geliyordu. Bugün ise artırılmış haliyle bile 97 dolar ediyor. 2018 yılında emekli bir vatandaşımız bayram ikramiyesiyle 25 kilo kıyma alabiliyordu. Bugün ise 7,5 kilo alabiliyor. 2018 yılında emekli bir vatandaşımız bayram ikramiyesiyle 158 litre benzin alabiliyordu. Bugün ise 73 litre alabiliyor. Durum böylesine ibretlikken emeklinin bayram ikramiyesi gerçekten artmış mı? Artmamış, tam tersi azalmış, kuşa dönmüş. Yani Sayın Erdoğan'ın emeklilerin yılı ilan ettiği 2024'te emeklilerimize yine çile, yokluk layık görülmüş. Emeklilerimiz yine açlığa mahkum edilmiş."

Seyyanen 11 bin lira zam yapın

Göstermelik zamların yapıldığını, ikramiyeler verildiğini ve vaatlerin yapıldığını dile getiren Akşener, emeklilerin daha fazla enflasyona ezdirilmeyerek gerçek adımların atılmasını istedi.

Emekli bayram ikramiyesinin 7 bin lira olması için kanun teklifi sunduklarını belirten Akşener, "Mayıs ayında söz verdiğiniz ama sözünüzden dönüp yapmadığınız zammı da hesaba katarak ocak ayı için tüm emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapın. Böylece hem en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarmış olursunuz hem de emekli maaşları arasındaki farkı adil şekilde korumuş olursunuz. Bunun da yanında kök maaş işinden de derhal vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden ve yüksek günle prim ödeyenleri daha fazla cezalandırmayın." ifadelerini kullandı.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in tahliyesi

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in,"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarından yargılandığı davaya değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis istemiyle tutuklanmıştı. Bu hafta ise birdenbire bir şey oldu ve biz bu kişinin bir anda beraat ettiğini sadece 'görevini kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 15 gün ceza aldığını hükmün açıklanmasının da 5 yıl ertelendiğini öğrendik. Rezalete bakar mısınız? Hayırdır muhteremler ne değişti? Bir neslin yalnız sorularını değil, yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar ne değişti de aklanıverdi? Bilirkişi raporu ortadayken bu kişi, soruların çalınmasından ne oldu da aklandı? Başında bulunduğu kurumun FETÖ'ye çalışmasından ne oldu da aklandı? 5 yıl boyunca gençlerin geleceğiyle oynanmasından ne oldu da aklandı?

Burada asıl yapılmak istenen ne biliyor musunuz? Her zaman yaptıkları gibi ucu kendilerine dokunan bir meseleyi daha sulandırmak. Yapılan aslında Ali Demir'i aklamak değil, suçun cinsini değiştirip olayın üzerini örtmek. Belli ki birileri ülkemize ve milletimize yapılan ihanetleri unutturmanın peşinde, ordumuza kumpas kuranları milletimize silah doğrultanları şehitlerimizin katillerini affetme peşinde. Belli ki birileri dünkü düşmanlardan yeni dostlar türetme peşinde. O yüzden herkes iyi bilsin ki onlar unutsa da biz unutmayacağız. Onlar unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. Onlar affetse de biz asla affetmeyeceğiz. Milletimiz, asla affetmeyecek. Bu vatanın şerefli evlatları, asla affetmeyecek."

Mısır ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretine değinen Akşener, İYİ Parti olarak Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda Mısır'la ilişkilerin iyileştirilmesinden memnun olduklarını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri

Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime hür ve müstakil olarak katılma kararlarını açıkladıklarını ancak iktidar ve ana muhalefet partisinin bu kararlarını hazmedemediğini belirtti.

Hür ve müstakil girme kararlarıyla birlikte bazı çevrelerin kendilerine karşı operasyon başlattığını ancak kararlarından taviz vermediklerini kaydeden Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, ne yazık ki iktidar ve ana muhalefetin ele ele verip birlikte oluşturdukları sefasını da birlikte sürdükleri bir kutuplaşma ortamındayız. İkisinin de birbirinin varlığından beslendiği adına da 'ittifak sistemi' dedikleri bir kayıkçı düzeninin içindeyiz. Sırf oy almak için birinin Atatürk'ümüze beddua eden soysuzlara, diğerinin de Cumhuriyet'imizi 100 yıllık zulüm gören terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışına tutuştuğu kirli bir orta oyunun tam ortasındayız. Bu muhteremler, şimdiye kadar birbirlerine düşman gözüküp milletimizi birbirinin karşısına dikerek kolay oy almaya çok alıştılar. Şimdiye kadar korkutup, değerlerini istismar edip kendilerine mecbur bırakarak seçmeni sandıktaki keklik görmeye çok alıştılar. Aynı zihniyeti, yöntemleri, söylemleri birbirinden farklıymış gibi pazarlayarak koltuklarını korumaya çok alıştılar."

Bu arada Akşener, konuşmasına başlamadan önce bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı. Abdullah Yıldırım Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Şeyhmus Göçmez Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, İz Yücedağ Adıyaman Belediye Başkan adayı, Abdullah Polat Batman Belediye Başkan adayı, Burak Özgül Elazığ Belediye Başkan adayı, Ufuk Cengiz ise Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu.