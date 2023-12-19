Akşener, CHP'ye savaş ilan etti.

Suların bir türlü durulmadığı İYİ Parti, yerel seçimler öncesi zor günler geçiriyor.

Art arda gelen istifalarla kan kaybeden İYİ Parti şimdi de CHP kıskacına girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği bir grup, arka kapı diplomasisi ile Meral Akşener'i baypas ederek büyükşehirlerde ittifak sürecini başlattı.

Konu hakkında bir açıklama yapma gereği duyan Akşener, meseleyi bir "savaş ilanı" olarak gördüğünü belirtti.