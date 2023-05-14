Muhabirimiz Ulaş Kaya, İYİ Parti Genel Merkezi'nden son dakika gelişmelerini paylaşıyor:

Akşener CHP'de - 23:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne gitti!

Akşener'den seçim sonuçlarına yönelik ilk açıklama - 23:02

Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!

Akşener Genel Merkez'de - 18:50

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi.