Akşener, bugün saat 14.30’da basın açıklaması yapacak

Yerel seçimlerden yüzde 3.7’lik sonuçla çıkan İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği Genel Başkan Meral Akşener, bugün saat 14.30’da Genel Merkezde basın toplantısı düzenleyecek.

Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün akşam sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Akşener’i de istifaya çağırmıştı. Eski İYİ Partili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan da sosyal medya hesabından Akşener’in kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını iddia etti.

Ancak gece saatlerinde İYİ Parti’den gelen açıklamada Akşener’in bugün bir basın toplantısı yapacağı bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi istendi.

Akşener, yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada başarılı olamazsa evine döneceğini söyleyerek istifa kararı alabileceğinin işaretini vermişti.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün akşam sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini belirterek, Genel Başkan Akşener’i de istifaya çağırdı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.” dedi.