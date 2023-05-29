Aksakal: “Türk milleti bu seçimle göstermiş oldu”

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Meclise gelen Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, CHP Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan mazbatalarını görevlilere teslim ederek kayıt yaptırdı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, kayıt için Meclise eşi Feride Aksakal ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile geldi.

Kayıt işlemleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksakal, Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Seçimin beklendiği gibi sonuçlandığını belirten Aksakal, "Türk milleti, on bin yıllık geçmişi olan kadim bir millettir, ülkesinin bölünmez bütünlüğü konusunda hassasiyetini bir kere daha gösterdi. Bu ülkenin terör örgütlerine teslim edilemeyeceğini, küresel sistemin mandası haline gelemeyeceğini bu seçimde de göstermiş oldu. Türk milletinin iradesi sandığa yansıdı." değerlendirmesini yaptı.

Kayıt işlemlerini tamamlayan Aksakal'ın, milletvekili rozetini eşi Feride Aksakal taktı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, gazetecilere ve Meclis çalışanlarına Geyve'nin yöresel lezzeti ayvalı Türk kahvesi dağıttı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ise memleketinden getirdiği çileği ikram etti.