Aksakal: “Meler’e değil Türk sporuna atılmıştır”

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakemi yumruklamasına ilişkin, "Atılan yumruk sadece Halil Umut Meler'e değil, aynı zamanda Türk sporuna ve toplumun insanlık değerlerine atılmıştır." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiminden sonra hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya değinerek, yaşanan olayın duygu patlaması sınırını aşarak "rezillik" boyutuna ulaştığını söyledi.

Sporun dostluk, kardeşlik ve hoşgörü aracı olduğunu dile getiren Aksakal, "Bir kulüp başkanının sahaya girip maçın hakemini yumruklayacak kadar azgın ruh haline nasıl eriştiği konusunda öyle zannediyorum tıp fakültelerinde okutulan psikiyatri literatürü yetersiz kalacaktır. Atılan yumruk sadece Halil Umut Meler'e değil, aynı zamanda Türk sporuna ve toplumun insanlık değerlerine atılmıştır. Mütecaviz saldırgan kulüp başkanı hakkında Türk adaletinin zaman geçirmeden gereğini yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

Mecliste bütçe görüşmelerinin devam ettiğini belirten Aksakal, grubu bulunmayan partilerin görüşlerini açıklayacak imkanı olmadığını ifade etti.

Bunun çok büyük bir hakkaniyetsizlik olduğunu söyleyen Aksakal, bu sorunun çözümü konusunda adım atılmasını istedi.

Aksakal, son zamanlarda sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucunda birçok vatandaşın yaralandığını, bazı vatandaşların da hayatını kaybettiğini belirterek, sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini vurguladı. Her bölgede kamuya ait hayvan hastanesi açılmasını öneren Aksakal, kayıt altına alınmamış canlıların sokaklardan toplanarak doğal yaşam alanlarına kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Tüketimi kısmak enflasyonu düşürmez

Ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Aksakal, faiz oranının yüzde 40'lara yükseldiğini anımsattı.

Enflasyonun kontrol atlına alınması amacıyla tüketimin kısılıp faizlerin yükseltildiğini anlatan Aksakal, "Yine yanlış yollardan sonuca gidilmeye çalışıldığını görüyoruz. Tüketimi kısmak enflasyonu düşürmez çünkü enflasyonun asıl sebebi üretilen malın maliyetinin yüksek olmasıdır. Enflasyonun düşürülmesi, öncelikle üretim maliyetlerini düşürmenin yanı sıra verimliliği de artırmakla olur." diye konuştu.

Önder Aksakal, tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan kesimlere sübvansiyon sağlanmasıyla bu sıkıntıların üstesinden gelinebileceğini savundu.

Asgari ücret görüşmeleri

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Aksakal, "Eğer asgari ücret yılda bir kere belirlenecekse, 2024 enflasyon ihtimali de göz önüne alınarak 20 bin lira seviyelerinde olması gerekir. İşveren kesiminin yükünü hafifletmek için de birtakım teşvik ve muafiyetler ihdas edilmelidir." dedi.

Aksakal, açlık sınırının 15 bin, yoksulluk sınırının ise 45 bin lira olduğu bir ortamda 7 bin 500 lira emekli maaşının "insafsızlık" olduğunu savundu ve 2024 yılında emeklilerin en azından asgari ücret düzeyinde bir maaşa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına işaret eden Aksakal, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündemine getirilen ateşkes kararını ABD'nin veto ettiğini hatırlattı.

Önder Aksakal, bu kararın Filistin'deki katliamların tek sorumlusunun İsrail olmadığını, ABD'nin aynı düzeyde insanlık suçuna iştirak ettiğinin ispatı olduğunu vurguladı.

Bu katliamları ve soykırımları yapanların ilahi adaletin pençesinden kurtulamayacakları gibi bu dünyada er geç hesap vereceklerini ifade eden Aksakal, "Tarih nice Hitlerler, Mussoliniler, Mladiçler görmüştür. İnsanlık tarihi Gazze kasabı Netanyahu ve onun azmettiricisi Biden'ı da unutmayacaktır." diye konuştu.