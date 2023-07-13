Aksakal: “Doğru bir manevradır"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerini anımsatan Aksakal, "PKK/PYD/YPG/FETÖ terör örgütlerini neredeyse evlatlık alan İsveç'in NATO'ya girebilmesi için muhatap kaldığımız yoğun diplomatik baskı, yer yer ekonomik tehditlerle de beslenerek, elimiz zayıflatılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Önder Aksakal, NATO ve İsveç tarafından hazırlanan taslak yol haritası metninin, Türkiye'nin beklenti ve taleplerinden uzak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, ABD'nin dostu ve müttefiki olduğunu, ancak Türkiye'nin etrafında ne kadar melanet bir durum varsa hepsinin altından ABD'nin çıktığını ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu; teröre destekte böyledir, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz konusunda böyledir, Ege'deki adalar ve kıta sahanlığı konularında Yunanistan'ın yanında yer almasında böyledir, karşı kıyılarımızda dokuz tane askeri üs konuşlandırılmasında böyledir, ekonomik dengelerin tehdit edilmesinde böyledir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın, İsveç konusunda TBMM'yi işaret etmesi, bizim açımızdan doğru bir manevradır. Lafın özeti, Avrupa Birliği bizim için vazgeçilmez değildir ve hatta NATO da vazgeçilmez olarak değerlendirilmemelidir."

DSP Genel Başkanı Aksakal, memur emeklilerine verilen yüzde 25 zammın, çalışan memurlara verilen artışın gerisinde kalmasının hakça bir sonuç doğurmadığını savunarak, bu yanlışın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden değerlendirilmesinin, en uygun çözüm yöntemi olacağını belirtti.

Yüksek kira artışlarına değinen Aksakal, öncelikle konut ve iş yerlerinin bir yatırım aracı olmaktan çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Konut ve iş yeri niteliğindeki taşınmazlar için ekonomiye kayda değer katkısı olacak düzeyde bir vergilendirme rejimi uygulanmasını isteyen Aksakal, "Bir kişinin üzerinde onlarca, yüzlerce, hatta binlerce konut ve iş yeri mülkiyeti olduğu, artık herkesin bildiği bir gerçek. Kişinin bireysel ihtiyacının dışındaki konut ve iş yeri için ekonomiye etkili düzeyde katkı sağlayacak bir vergi tanımı yapılmalıdır. Konut kredilerinin verilmesinde, kredi alınacak konutta oturma şartı getirilmelidir." ifadesini kullandı.

Aksakal, ikinci el araç piyasasındaki fiyat artışlarına karşı da "Ticari amaçla araç alım satımı ile iştigal eden galericilerin, sıfır araç satışı yasaklanmalıdır. Sıfır araçların, sadece üretici firmaların yetkili bayileri eliyle tüketiciye ulaştırılması sağlanmalı, başka yerde satışına izin verilmemelidir." önerisinde bulundu.