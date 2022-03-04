Akrep Nalan hayata veda etti: Beni o kadar çok üzüp canımı yaktılar ki!

GERİDE UNUTULMAZ ŞARKILARI KALDI

Aslında çocukluğundan beri müziğe 'sevdalıydı' Akrep Nalan... Profesyonel müzik hayatına yıllar önce bir gece kulübünde başlamıştı. Ama Türkiye'de geniş kitleler onun güçlü sesini, 1991 yılında işte bu şarkıyla duydu. Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ve aynı adlı şarkının da yer aldığı Dağ Çiçeği adlı albüm onun adını da sesini de hafızalara yerleştirdi. Şimdi ise geride bu unutulmaz şarkılarını bırakıp bu dünyaya veda etti