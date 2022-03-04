Akrep Nalan hayata veda etti: Beni o kadar çok üzüp canımı yaktılar ki!
"Seni ıslak bir tepenin üstünde gördüm dağ çiçeği Gülümsüyordun Mor ıssız çilek kokan dağlara yaslanıp Rüzgarlara nazlanıyordun"
GERİDE UNUTULMAZ ŞARKILARI KALDI
Aslında çocukluğundan beri müziğe 'sevdalıydı' Akrep Nalan... Profesyonel müzik hayatına yıllar önce bir gece kulübünde başlamıştı. Ama Türkiye'de geniş kitleler onun güçlü sesini, 1991 yılında işte bu şarkıyla duydu. Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ve aynı adlı şarkının da yer aldığı Dağ Çiçeği adlı albüm onun adını da sesini de hafızalara yerleştirdi. Şimdi ise geride bu unutulmaz şarkılarını bırakıp bu dünyaya veda etti
AİLESİNİN TEK ÇOCUĞU
Akrep Nalan ya da gerçek adıyla Füsun Nalan Alçın, 26 Nisan 1954'te Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Vasfi ve Hasibe Alçın çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Akrep Nalan, Ankara Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı. Ardından ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı.
ÇOCUKLUĞUNDA MÜZİĞE İLGİ DUYMAYA BAŞLADI
Her ne kadar müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başlamış olsa da o alanda profesyonelliğe adım atana kadar başka işler yaptı. 1972 ile 1980 yılları arasında üç farklı kurumda muhasebeci olarak çalıştı. Fakat bütün bu işleri yaparken de sanattan hiç uzaklaşmadı.
ANKARA SANATEVİ'NDE TİYATRO ÇALIŞMALARI YAPTI
Akrep Nalan, bir yandan da Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek adlı müzikalde Eroy Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçul Uluergüven, Şener Kökkaya gibi oyuncularla aynı sahneyi paylaştı. Bu arada tiyatronun yanı sıra barmaid olarak da çalıştı.