AjansHaber.com.tr Yaşam Akrabalar arasında silahlı kavga! 1 ölü 5 yaralı

Akrabalar arasında silahlı kavga! 1 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde amca çocukları arasında tarla çitine zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Biri ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!
Mersin'de DEAŞ operasyonu!
Artvin'de otomobil devrildi! 2 ölü
Marmara ve Ege'ye kuvvetli lodos uyarısı
Türkiye'ye girmeye çalıştı, sınırda yakalandı!
İsias Otel ile ilgili yeni gelişme!
Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı!