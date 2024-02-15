AKPM TBMM’de siyasi partileri ziyaret etti!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş bölgesi konusunda ilk olarak AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Ardından MHP, DEM, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grubunu da ziyaret eden heyet, hazırladıkları rapora ilişkin bilgi verdi.

Ziyaret öncesi bir değerlendirme yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Fassino'nun Kapalı Maraş bölgesi konusunda AKPM raportörü görevinde olduğunu belirterek, "Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizi kendileriyle paylaşacağız." dedi.

Türkiye'nin her zaman barışın temsilcisi, temel hak ve özgürlükleri önceleyen bir yaklaşım içerisinde olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Tarih bunun şahididir; hakikatler bunun şahididir; belgeler, bizzat halklar bunun şahididir. Dört asır boyunca Avrupa'nın göbeğinde, Balkanlarda, Bosna'da, Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar bunun şahididir. Filistin'de, Kudüs'te Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar bunun şahididir." diye konuştu.

Fassino'ya İstanbul'daki Darülaceze'yi ziyaret etmesini öneren Akbaşoğlu, din, dil, ırk ayrımı gözetilmeden insanların orada huzur içinde yaşadığını, Türkiye'nin barışın temsilcisi olduğunun en güzel numunesinin orada görülebileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "KKTC, bağımsız ve egemen bir devlet olarak dünya devletler ve milletler sahnesinde yerini almıştır. Bu konuda kim olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerinin teminat altına alındığı, bireysel anlamda mülkiyet hakkının hem uluslararası hukuk nezdinde hem de KKTC iç mevzuatında net bir şekilde ele alındığı muhakkaktır." değerlendirmesinde bulundu. Fassino ve beraberindeki heyetin TBMM'deki siyasi parti gruplarına ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti.