Akın'ın eşinden duygusal veda: Bir formül olsa da hep beraber gitsek

65 yaşında hayatını kaybeden Rıza Akın'ının dostları ve sevenleri bugün Atlas Sineması’nda bir araya geldi. Birçok başarılı projede yer alan Akın'ın veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Duyguları dile getiren merhum sanatçının eşi Miho Shimotashiro, "Rıza’nın eşi olarak şunu söylemek istiyorum. Bana ‘Bundan sonra hayatında asla yalnız hissetme çünkü yanında Rıza Akın var’ dedi." ifadelerini kullandı.

Shimotashiro, "Rıza’nın eşi olarak şunu söylemek istiyorum. Bana ‘Bundan sonra hayatında asla yalnız hissetme çünkü yanında Rıza Akın var’ dedi.

Rıza Akın'ın yakın arkadaşı Menderes Samancılar ise, '40 yıllık dostum. Rıza ile güzel günlerimiz geçti. Ölümden de konuşurduk ara ara; hayatta en zoru insanın arkadaşlarını göndermesi. Keşke bir formül olsa da hep beraber gitsek! Acı çekmeye gelmişiz sürekli arkadaşlarımızı gönderiyoruz, arkadaşları göndermek kadar kötü bir şey yok. Arkadaşları yolca etmek bitmiyor, hele Rıza gibi…" şeklinde konuştu.