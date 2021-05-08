AKINCI TİHA'da bir eşik daha aşıldı
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın yüksek irtifa testini başarıyla geçtiğini duyurdu.
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını açıkladı.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan AKINCI'nın uçuş denemesini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"AKINCI az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi."
"Elvan elvan çiçek açar sabahlar... Bugün olmazsa yarın. Bir gün mutlaka..."
#AKINCI az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 7, 2021
"Elvan elvan çiçek açar sabahlar...
Bugün olmazsa yarın,
Bir gün mutlaka..."#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/ndmdYWInT8
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