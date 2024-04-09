AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

AKINCI TİHA, Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Şu ana kadar 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.