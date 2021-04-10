AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla geçti
Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Prototip 3 bir testi daha başarıyla geçti.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA PT-3, Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.
Gelişmeyi Baykar Savunma Twitter hesabından yayınladığı video ile duyurdu.
İlk Milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yaptı.
20 Ocak 2020'de 5 bin irtifa testini başarıyla geçti, 1 saat 6 dakika havada kaldı.
BU YIL İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor.
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü @Selcuk, Bayraktar #AKINCI PT-3, bugün Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığını duyurdu. pic.twitter.com/C9cjchV4sa— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 10, 2021
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