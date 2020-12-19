Başarılı dizileri ile milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitleyen atv, sevilen dizilerinin arasında bir yenisini daha ekledi.

ATV'nin merakla beklenen dizisi AKINCI'dan yeni tanıtım



"Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkan ve başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı AKINCI dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı.



📎https://t.co/wBxIcot4SS pic.twitter.com/D7xRaaZOOX — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 19, 2020

Başrollerini yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı AKINCI dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan bu tanıtım, atv izleyicilerinde tam not aldı.

"HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK"

Fragmanında maceradan maceraya koşan bir süper kahramanı karşımıza çıkaran Akıncı dizisi, "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkıyor.

AKINCI DİZİSİ KONUSU

Fatih'in hikayesi üzerine kurulu olan Akıncı dizisinde aşktan yana herhangi bir inancı olmayan genç İstanbul'da bir kahraman haline dönüşüyor. Fatih süper kahraman olurken Aslında hikayesi köklü bir geçmişe dayanıyor.

Aşka hiçbir inancı kalmayan Fatih İlerleyen zamanlarda yeniden aşık oluyor Aynı zamanda İstanbul'u korumak için de büyük bir mücadele içerisine giriyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Akıncı dizisinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor. Aynı zamanda Akıncı oyuncu kadrosu içerisinde Berrak Kuş, Yıldıray Şahinler, Yılmaz Bayraktar ve Deren Talu yer alıyor. Akıncı dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Henüz dizinin yayın tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde dizinin ATV ekranlarında izleyici ile buluşması bekleniyor.