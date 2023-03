Akın: “Zor günleri birlikte atlatacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği iftarına katıldı.

İzmir’de yaşayan Balıkesirlilerle iftarda buluşan Balıkesirliler ve Ahmet Akın, Türkiye’yi derinden üzen ve etkileyen depremin ardından Balıkesirlilerin ve tüm Türkiye’nin el birliğiyle harekete geçtiğini belirterek, “El birliği ile ülkemizin içinden geçtiği bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” mesajını verdi.

CHP Genel Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın “3 dönemdir Milletvekili olarak hizmet etme onurunu yaşattınız; hepinizden Allah razı olsun. Balıkesir’in kimseyi ayırt etmeksizin Kuvayı Milliye’nin başkenti olduğunu her ortamda gösteriyoruz. Bizim için birlik beraberlik esastır. Balıkesir her zaman her koşulda hiç bir insanı ayırt etmeksizin ülkemizin bulunduğu bu zor şartlarda birliğini ve beraberliğini göstermiştir. El birliği ile ülkemizin içinden geçtiği bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunar hayırlı ramazanlar dilerim” diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi Havuz düğün salonunda 1100 kişinin katıldığı iftara Balıkesir Milletvekilleri, Belediye Başkanları, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Konuşmaların ardından program Semazen gösterisi ve İlahilerle devam etti. İftar yemeğine katılanların toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.