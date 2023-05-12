Akın: “Türkiye’yi beraber inşaa edeceğiz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Marmara, Saraylar, Ekinlik ve Avşa’daki ziyaretlerinden sonra Gönen’de gövde gösterisine dönüşen halk buluşmasına katıldı. Ahmet Akın, “Beraber Türkiye’yi değiştireceğiz. Daha güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Milletin hizmetkarı olarak kimseyle kavga etmedik etmeyeceğiz. Kavgayla değil, sevgiyle, barışla birleşe birleşe kazanacağız. Sözümüz söz yine baharlar gelecek!” dedi.

“Haydi Balıkesir, sandığa” diyerek hemşehrilerini sandığa davet eden CHP’li Ahmet Akın, “Türkiye’nin hali ortada. Mutfaklarda yangın var. Çarşıya pazara markete gidemez haldeyiz. Evlatlarımız işsiz, güçsüz. Asgari ücretle çalışan geçinemiyor. Ev tutup kira mı ödesin yoksa kira kadar gelen elektrik doğalgaz faturalarını mı ödesin? Emeklimiz torununa bayram harçlığı veremez durumda. Kimse huzur içinde değil. Mutsuz bir toplum yarattılar. Bay Kemal söz verdi, bu düzen değişecek. Türkiye değişecek. Öyleyse ne yapacağız? Gel kardeşim, gel ablacığım, gel amcacığım bir oy Bay Kemal’e bir oy CHP’ye” diye konuştu.

Akın, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Marmara, Saraylar, Ekinlik ve Avşa’da saha çalışmalarını gerçekleştiren Akın, Gönen’de gövde gösterisine dönüşen halk buluşmasına katıldı. Akın, Marmara Adası ve diğer adalarda yaşanan sorunları bildiklerini vurgulayan Ahmet Akın, özellikle Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra adaların üvey evlat gibi muamele gördüğünü söyledi. “Marmara hakkını alacak” diyen Akın, “Hemşehrilerimin gittikçe azalan deniz kaynakları, gelir sağlayamayacak hale gelen zeytincilik ve bir türlü toparlanamayan turizm sektörüyle ayakta kalmaya çalıştığını biliyorum. Bunların hepsini değiştireceğiz. Marmara, Saraylar, Avşa, Ekinlik yeniden kazanacak” diye konuştu.

Akın Gönen’de de hemşehrilerinin sevgisiyle karşılandı. Gönen’de tirahe imza attıklarını söyleyen Ahmet Akın, “Ben bu topraklarda doğdum, bu topraklarda doğan her evlat gibi “vatana millete hayırlı ol” dualarıyla yetiştim. Gönen, bu evladını hiçbir zaman mahçup etmedi, yalnız bırakmadı. Allah beni de size karşı mahcup etmesin. Sizlerin sevgisi ve desteğiyle başaracağız.”

Akın, seçim yasakları öncesi çalışmalarını Manyas, Susurluk’ta devam edecek olan Ahmet Akın, cumartesi günü de Bandırma’da “İktidar Yürüyüşü”, Ayvalık’ta “Halk Buluşması”na katılacak. Akın 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Akın oyunu Gönen Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlkokulu’nda sabah saatlerinde kullanacak.