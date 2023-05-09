Akın: “Taş atan değil, kalp yapan eller kazanacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Millet ittifakı rüzgarını Körfez’de estirdi. İvrindi, Burhaniye, Havran’da büyük bir coşkuyla karşılanan CHP’li Ahmet Akın’ı, Ayvalık, Gömeç ve Edremit’te vatandaşlar bir kez daha bağrına bastı.

Akın, “Türkiye'nin kavgadan uzak durmaya, barışmaya, beraber olmaya ihtiyacı var. Birleşe birleşe kazanacağız. Taş atan eller değil kalp yapan eller kazanacak. Türkiye kazanacak” dedi.

Akın, Balıkesir ve ilçelerinde seçim çalışmalarını aralık vermeden sürdürüyor. Sabah çok erken saatlerde Balıkesir Hayvan Pazarı’nda besicilerle bir araya geldi. Tarım ve Hayvancılığın başkenti Balıkesir’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hakkını alacağını vurgulayan Akın, “Tarımda Balıkesir’in yüzü gülecek. Hayvancımız, süt üreticimiz, çiftçimiz zarar etmeyecek” diye konuştu.

Akın daha sonra İvrindi’ye giderek Gökçeyazı, Soğanbükü ve Yağlılar mahallerine giderek vatandaşlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı olduğunda ilk 100 günde yapacaklarını anlatan Ahmet Akın, “İktidarımızın ilk 100 günüde vergi indiriminden emeklilerimizin bayram ikramiyesine, artan sosyal yardım paketlerinden kadın ve gençlerimizin sosyal güvence ile çalışabilmelerine kadar 20 yılda ne kaybettiyseniz geri alacaksınız. Söz! İvrindi hakkını alacak” dedi.

Burhaniye’de de sevgi seli ile karşılanan Akın, halka yaptığı konuşmasında zeytinin, turizmin, esnafın, çiftçinin 20 yıldır çektiği sıkıntılara çözümle geldiklerini anlattı. Ahmet Akın, “Tarımsal üretimin beyni, kalbi çiftçimizin çekmediği dert kalmadı 20 yıldır. Hiç merak etmeyin. Odağımızda çiftçimiz var. Tarım var. Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesinde öngörülen ancak bugüne kadar hiç uyulmayan tarımsal destekleme programlarına bütçeden ayrılacak kaynağın gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamayacağı hükmünü yerine getireceğiz. Tarımda kullanılan mazotta ÖTV yükünü kaldıracak, gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’sini destek olarak geri vereceğiz. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız.”

Daha sonra Havran’a geçen Akın, vatandaşlarla bir araya geldi. Akın, “Biz tüm zorluklara rağmen Türkiye’mizde sevgiyi, barışı, adaleti, kardeşliği, liyakati hakim kılma gayretimizi Koca Seyit’ten alıyoruz. Değil mi ki Koca Seyit o top mermisini sırtladı ve bir milletin zaferine yol açtı! Biz de aynı gayretle ülkemizi sırtladık. Zafere ulaşacağız. Hiç kuşkunuz olmasın.” dedi.