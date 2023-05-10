Akın: "Çiftçimiz kırmızı mazot kullanacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın coşkulu Körfez turunu sürdürdü. Edremit, Gömeç ve Ayvalık’ta hemşehrileriyle bir araya gelen CHP’li Ahmet Akın’a gösterilen ilgi büyüktü.

Çiftçi ve balıkçılara “kırmızı mazot” müjdesi veren CHP’li Ahmet Akın, “Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olduğunda çiftçimize de balıkçımıza da süt üreticimize de vergisiz mazot sözü verdi. Bay Kemal sözünden dönmez” dedi.

Akın seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Edremit, Gömeç ve Ayvalık’ta vatandaşlara “ilk turda bitirelim” çağrısı yapan Ahmet Akın, “Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Türkiye’nin büyümeye, Türkiye’nin zenginleşmeye ihtiyacı var. Yeni bir adım, yeni bir şeyler, yeni sözler veren biri var: Kemal Kılıçdaroğlu. Bir oy Bay Kemal’e bir oy CHP’ye” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı olduğunda ilk 100 günde yapacaklarını anlatan Akın “Zeytincimizin sorunlarını biliyoruz. Süt üreticimiz kan ağlıyor, biliyoruz. Balıkçımız, esnafımız, emeklimiz, işçimiz herkes Millet İttifakı iktidarında hakkını alacak. Kimse şüphe etmesin. Sözümüz söz. Ülkemize, memleketimize yine baharlar gelecek. İktidarımızda, çiftçimiz, balıkçımız, süt üreticimiz, tarımın en büyük girdileri içinde yer alan mazotu ‘kırmızı mazot’ olarak alacak. Tarımsal sulama elektriğini bedava kullanacak. Gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’sini destek olarak geri vereceğiz. Biz söz verdik. Sözümüzden dönmeyiz”