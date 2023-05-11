Akın: “Çiftçi kazanacak, madenci hakkını alacak”

Saha çalışmalarını hız kesmeden sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Millet İttifakı iktidarında Savaştepe ve Soma’nın makus talihini yeneceğini söyledi.

Akın, “20 yıldır aynı acıya ortak ettiler. Savaştepe’de emeğinin karşılığını bulamayan ve toprağından ayrılmak zorunda kalan çiftçilerimiz Soma’da madenlerde şehit düştü. Bu acı, AK Parti mahsulüdür. Bizim iktidarımızda çiftçi de madenci de hakkını alacak” diye konuştu.

Akın, Savaştepe ilçesinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Vatandaşlarla bir araya gelip onları dinleyen Ahmet Akın, “Hiç merak etmeyin. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bay Kemal söz verdi ve sözünden dönmez. Türkiye hakkını alacak. Savaştepe hakkını alacak. 20 yıldır çiftçi her geçen gün daha az kazandı. Sonunda emeğinin karşılığını alamayınca toprağını terk etti. Çiftçilerimiz veya çocukları Savaştepe’yi terk edip emeğinin karşılığını başka yerlerde, başka işlerde aradı. Soma’da madenlerde şehit düştüler. Savaştepe’nin bu kaderini değiştireceğiz. Sizin oylarınızı alıp yollarınızı bitirmediler. Doğalgazı getiremediler. Hiç kimse merak etmesin 14 Mayıs’tan sonra bunların hepsini biz bitireceğiz. Sana söz Savaştepe, sana yiğit sözü, herkes hakkını alacak” diye konuştu.

Akın, Savaştepe’den Soma’ya geçerek kömür madenin vardiya değişiminde maden emekçileri buluştu. Maden emekçilerinin coşkuyla karşıladığı Akın, önceki gün açık madende meydana gelen kazada hayatını kaybeden maden emekçisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Akın, şöyle devam etti:

“Madencilerimizin hayatları bizim için değerlidir. Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olduğunda, ülkemizde madencilik nasıl yapılır herkes görecek. Önce insan diyeceğiz. Önce insan demezseniz ‘bu işin fıtratında var’ dersiniz. Bizim iktidarımızda madencilerimiz Madenlerimizde önce insan diyeceğimiz politikalarımız hazır. Madencilik faaliyetlerinde iş kazalarının engellenmesi konusunda ‘Güvenli Madenciliğin Yol Haritasını hazırladık. Hemen uygulamaya başlayacağız. Madenlerimizde iş güvenliği, insan sağlığı tedbirlerini Dünya standartlarında hayata geçireceğiz. Maliyeti ne olursa olsun hiçbir maden insan hayatından daha kıymetli değil. Hiçbir madencimiz iş aş kaygısı yaşamayacak. Hiçbir madenci iş güvencesiz asla ve asla çalışmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman madencilerimizin yanında olduk. Millet İttifakı da madencilerimizin yanında olmaya devam edecek.”