Akın: “14 Mayıs, kutsal görev günüdür”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Batı Trakya’da Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşayan Türklerle buluştu. Ahmet Akın, Yunanistan İskeçe’deki Türk Birliği’ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve yöneticilerle görüştü. İskeçe’de esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren CHP’li Akın, esnafla sohbet etti “hayırlı işler” diledi.

Akın daha sonra beraberindeki CHP heyeti ile İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’yla bir araya geldi. Akın, merhum İskeçe Müftüleri Mehmet Emin Ağa, Ahmet Mete ile İskeçe Müftü Birliği Başkanı Hilmi Hacıhalil ve öğretmen Rasim Hint’in mezarlarını da ziyaret etti. Daha sonra Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet’in kurduğu Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi’ni ziyaret eden Akın, Partinin Genel Başkanı Çiğdem Asafloğlu ile görüştü.

İskeçe’den Gümülcine’ye geçen Akın Gümülcine Türk Gençler Birliği yöneticileriyle bir araya gelerek Birlik Başkanı Sedat Hasan ile sohbet etti. Buradan sonra Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal’ı da ziyaret Ahmet Akın, ardından Gümülcine’de yaşayan Türklerle bir araya geldi. Akın, Sadık Ahmet’in mezarını ziyaret etti, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet’le görüştü.

Batı Trakya programı kapsamında 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun heyetine katılan Akın Bulgaristan Kırcaali’de tarihi Yedi Kızlar Camii’ni, Mestanlı’da Naim Süleymanoğlu Anıtı, Nuri Adalı Anıtı ve Mestanlı Şehitler Anıtını ziyaret etti. CHP’li Ahmet Akın’ın Batı Trakya ziyaretlerindeki son durağı, Kırcaali’de düzenlenen iftar programı oldu.