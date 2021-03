Akıllı telefonlarda yalnızca 0.1 saniyede kilit açan parmak izi okuyucu geliştirildi

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yalnızca 0.1 saniyede kilit açabilen parmak izi okuyucusu ortaya çıktı. Meizu 18 modelinde kullanılan yeni sistem, satın alma işlemlerinde de kullanılabiliyor.

Akıllı telefon üreticileri, biyometrik tarayıcıları (parmak izi okuyucu ya da yüz tanıma gibi) geliştirmeye devam ederken güvenlik konusunda ek önlemler almaya devam ediyor. Bir dönem tamamen fiziksel ana menü düğmelere dahil edilen parmak izi okuyucu, daha sonrasında yerini yavaş yavaş yüz tanıma teknolojilerine bıraktı.

Evet; bugün hala doğrudan ana menü tuşuna yerleştirilen parmak izi okuyuculu telefonlar var. Fakat artık orta ve üstseviye modellerin tamamında bu sisteme yer veriliyor. Ancak bazı üreticiler de parmak izi okuyucuları doğrudan ekran altına entegre ediyor.

This is the fastest under-screen fingerprint I have ever experienced, faster than S21 pic.twitter.com/5EiziPv1iG