Akdeniz’de petrol sızıntısı: İsrail plajlarını kapattı

Akdeniz’de bir yük gemisinden petrol sızıntısı meydana geldi. Sızan petrol, İsrail’in neredeyse tüm Akdeniz kıyılarında kirliliğe neden oldu.

İnsanlara "Plajlardan uzak durun" çağrısı

İsrail Sağlık, İçişleri ve Çevre Koruma Bakanlıkları, büyük bir petrol kirliliğin ardından halkın bir sonraki duyuruya kadar ülkenin tüm plajlarından uzak durmasını istedi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel yaptığı açıklamada, sızıntı anında bölgede 9 geminin bulunduğunu ve sızıntının meydana geldiği gemiyi tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Bakan Gamlie, "Gemi kimliği tespit edilirse İsrail yasal önlemler alabilir. Mevcut seçeneklerden biri, sigorta şirketlerine, on milyonlarca şekele mal olabilecek çevresel etkilerle mücadele edebilmek için tazminat almak üzere dava açmaktır” dedi.

Kirlilik nedeniyle balina öldü

İsrail makamları, geçen hafta ülkenin güneyindeki bir plajda dalgaların sürüklediği 17 metre uzunluğunda ölü bir balina bulmuştu.

Aşkelon’un kuzeyinde bulunan balinanın kirlilik nedeniyle öldüğü tespit edilmişti.