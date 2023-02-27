Türk donanmasının göz bebekleri Akdeniz'de NATO tatbikatında!
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Orta Akdeniz'de gerçekleştirdiği "Dynamic Manta 2023" tatbikatına denizaltı TCG PREVEZE ve TCG BARBAROS fırkateyniyle katılım sağlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından NATO'nun Orta Akdeniz'de 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dynamic Manta 2023" tatbikatına katılım sağlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dynamic Manta-2023 tatbikatı, 27 Şubat-10 Mart 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de İtalya ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Tatbikata TCG Preveze denizaltımız ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevli TCG Barbaros fırkateynimiz ile katılıyoruz” açıklamalarında bulundu.
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