Türk donanmasının göz bebekleri Akdeniz'de NATO tatbikatında!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından NATO'nun Orta Akdeniz'de 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dynamic Manta 2023" tatbikatına katılım sağlandığını duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dynamic Manta-2023 tatbikatı, 27 Şubat-10 Mart 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de İtalya ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Tatbikata TCG Preveze denizaltımız ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevli TCG Barbaros fırkateynimiz ile katılıyoruz” açıklamalarında bulundu.