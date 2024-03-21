Akdeniz'de deprem oldu!
AFAD, Akdeniz'de deprem olduğunu açıkladı. Depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Akdeniz'de deprem oldu.
AFAD'ın açıklamasına göre deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 09.16'da olan sarsıntı, yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-03-21
Saat:09:16:33 TSİ
Enlem:34.62806 N
Boylam:24.15889 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/p7bD8Ayz6I@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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