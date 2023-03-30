Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 22.23'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Datça'ya uzaklığı 277 kilometre olarak belirlendi.
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'da yer alan bilgilere göre depremin saat 22.23'te meydana geldiği ve yerin 6,57 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-30
Saat:22:23:03 TSİ
Enlem:34.866 N
Boylam:25.35 E
Derinlik:6.57 km
Detay:https://t.co/7G6kYEPMpv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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