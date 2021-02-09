Akdeniz'de 15 metrelik oluklu balina kamerada

Adana'nın Karataş İlçesi'nde ki balıkçılar dün denizde 16 kilometre açıldıklarında yanlarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina gördü. Teknede bulunan Fatih Kaymaz hemen cep telefonuyla balinayı çekmeye başladı.

"TEKNEYE VURMASIN DELER"

Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle aynı hizada yüzen balina daha sonra gözden kayboldu. Bu sırada teknedeki balıkçıların, "Tekneye vurmasın deler" demesi dikkat çekti.

YOLUNU KAYBEDEREK GELMİŞ

Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesindeki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini ancak Akdeniz'de görülen 7. 'Oluklu Balina' olduğunu öğrendi.