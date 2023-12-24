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Akdeniz açıklarında üst üste 2 deprem!

Akdeniz açıklarında, üç dakika arayla iki deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında, üç dakika arayla iki deprem meydana geldi.

Akdeniz'de; ilki 3.7, ikincisi ise 4.1 olmak üzere üst üste 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 297,91 kilometre mesafede olan depremin, 7,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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