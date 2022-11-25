Akciğer kanseri en çok erkeklerde görülüyor

Üniversiteden “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yapılan açıklamaya göre, akciğer kanserine bağlı ölümler hem Türkiye'de hem de dünyada kanserden ölümler arasında ilk sırada yer alıyor.

Akciğer dokusundaki normal hücreler kontrol dışı çoğalarak kitle yani tümör oluşturduğunda akciğer kanseri meydana geliyor. Kitle büyüyerek önce çevre dokulara, dolaşım yoluyla da beyin, karaciğer gibi diğer organlara yayılıyor.

Tanı için akciğer röntgeni, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle kitle saptandıktan sonra, kitleye hangi yolla ulaşarak örnek alınacağı belirleniyor. Her yıl dünyada 18 milyon kişi kansere yakalanıyor ve yaklaşık 9,5 milyon kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gür, akciğer kanserinin yüzde 80 sigara içmeyle ilgili olduğunu belirterek, akciğer kanseri erkeklerde görülen kanserler içinde ilk sırada, kadınlarda ise 3'üncü sırada olduğunu ifade etti.

Gür, “Sigara dışında puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin, pasif sigara içiciliğinin hatta yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da akciğer kanseri gelişmesinde etkili olduğu bildiriliyor. Bunun dışında asbest, radon, hava kirliliği gibi toksik maddelere çevresel ve mesleksel olarak maruz kalmak, genetik yatkınlık ve aile öyküsü gibi nedenler de akciğer kanserine neden olmakta.” ifadelerini kullandı.

"Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalık"

Akciğer kanseri ile mücadelede en etkili yöntemin kişilerin sigaraya hiç başlamaması olduğuna işaret eden Gür, sigara içen kişilerin de hangi yaşta olursa olsun sigarayı bırakması gerektiğini ve akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu bildirdi.

Akciğer kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğine dikkati çeken Gür, “Geçmeyen ve giderek artan öksürük, öksürükle ağızdan kan veya kanlı balgam çıkarmak, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, halsizlik, iştahsızlık, geçmeyen ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu gibi belirtiler görülebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, kanserin türü ve evresi belirlendikten sonra tedavinin planlandığını belirterek, “Akciğer kanserinde erken tanı çok önemli. Tedavi şansını artırdığı gibi ölüm oranını da azaltmaktadır. Tedavi, hastanın yaşı, klinik durumu, kanserin tipi, evresi gibi faktörler ışığında planlanarak cerrahi, kemoterapi veya radyoterapi programlarının biri veya birkaçı bir arada uygulanır.” ifadelerini kullandı.