Akbaşoğlu: “Mücadelemiz sonuna kadar sürecek”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırıya ilişkin, "Terörle ve terörün destekçileriyle, finansörleriyle, arkalarındaki odaklarla mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri hatırlatan Akbaşoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Türkiye'nin seferber olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet-millet kaynaşmasıyla yaraların sarılmasına çaba sarf edildiğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Devlet-millet kaynaşmasıyla 'Asrın felaketini' asrın birlikteliğine dönüştürme yaklaşımı ortaya kondu." diye konuştu.

Akbaşoğlu, depremlerin yaralarının sarılması için çalışıldığına işaret ederek, bu ay içerisinde hak sahiplerine 26 bin konutun teslim edileceğini, mart ayı içerisinde ise bu sayısının 75 bine ulaşacağını bildirdi. Rezerv alanlarında 207 bin konutun inşasının sürdüğünü belirten Akbaşoğlu, "İhale süreçleri de hesaba katıldığında toplam 307 bin konutun inşası ve ihalesi devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için insan üstü gayretlerin gösterildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Hiçbir mağdur kalmadan, her hak sahibinin hakkının tam olarak ortaya konacağı bir süreci takip ediyoruz, yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

6 Şubat günü menfur terör saldırısının olması çok manidardır

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırıyı değerlendiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Çağlayan Adliyesi önünde menfur terör saldırısı gerçekleştirildi. İki terörist etkisiz hale getirildi. Polislerimizi tebrik ediyorum, bütün milletimiz adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 6 Şubat günü böyle bir menfur terör saldırısının olması çok manidardır. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen bu terör yapılarının arkasındaki odakların mutlaka heveslerini kursaklarında bırakacak şekilde, terörle ve terörün destekçileriyle, finansörleriyle, arkalarındaki odaklarla mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

Muhammet Emin Akbaşoğlu, terörün insanlığın düşmanı olduğunun ve teröre çanak tutanların emellerine ulaşamayacağının altını çizdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü de anımsatan Akbaşoğlu, bu saldırılara bütün insanlığın "dur" demesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Her Firavun'un bir Musa'sı vardır ve mutlaka olacaktır. İsrail, Gazze'deki soykırım münasebetiyle bütün insanlığın vicdanında mahkum olmuştur. Uluslararası Adalet Divanında da mutlak suretle mahkum olacaktır." şeklinde konuştu.