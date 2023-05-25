Akbaşoğlu: “Güvensizliğin pik yaptığı bir dönemde”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağını anımsattı.

İki seçenekli bir Cumhurbaşkanı Seçimi'ne gidildiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Bir tarafta güven ve istikrarın, hizmet ve eserlerin sembolü olan Sayın Erdoğan yer alırken diğer tarafta temelsiz, ilkesiz, binbir suratlı siyaset ve yamalı bohça ittifakı; dikişleri patlayan bu ittifakın yeni yamalarla yol yürümesini sağlamaya çalışan kifayetsiz muhteris Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu, her tuşa basarak samimiyetsizliğini, güvensizliğini ve ilkesizliğini her geçen gün deklare ediyor." diye konuştu.

Daha önce farklı tutum ve davranış içinde olan Kılıçdaroğlu'nun, bugün sonuç elde etmek için her şeyi mübah gördüğünü ve çelişkili bir fotoğraf sergilediğini ifade eden Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkeli, tutarlı, samimi ve güvenilir yaklaşımlarının vatandaşlar tarafından daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Reise sahip çıkalım

Akbaşoğlu, seçmenlerin sandığa gitmesini isteyerek, "Geleceğimize, birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım, vefamızı gösterelim. Gelin, hep birlikte liderimiz Sayın Erdoğan'a sahip çıkalım. Erdoğan'a sahip çıktığımızda öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek çünkü hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Geminin altını delip batırmak isteyenlerin iradesine değil gemiyi selamete kavuşturacak tecrübeli kaptana, reise, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hep birlikte sahip çıkalım." değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Oğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğine değinen Akbaşoğlu, "Sinan Oğan'ın sağduyuyla ve kendi tabanının sesini iletecek şekilde, milletin beklentisi yönünde Sayın Erdoğan'a destek vermesi milletimiz tarafından isabetli ve faydalı olarak görüldü. Oğan'a destek veren seçmenler Sayın Erdoğan'a destek verecek hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verenler arasından da Sayın Erdoğan'a büyük akış olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'na güvensizliğin pik yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Sayın Erdoğan, 28 Mayıs'ta sandıktan büyük bir oy oranıyla birinci çıkacak." ifadelerini kullandı.

Bu söylemler karşılık bulamayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamasını da değerlendiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Binbir surat politika tam da bu. 14 Mayıs'tan önce farklı bir konsept ve paradigma, 14 Mayıs'tan sonra milletimizin ortaya koyduğu irade doğrultusunda ihtirasını, kişisel hırsını tatmin için beraber yol yürüdükleriyle taban tabana zıt söylemlere başvurarak 'Acaba milletimizi kandırabilir miyiz' yaklaşımları sergileme. Yanına kimi alırsan al, bu millet senin terörle doğrudan irtibatlı olduğunu, terörün ve teröristbaşlarının seni desteklediğini biliyor. Kılıçdaroğlu'nun, politik taktik olarak 'Sen biraz geride dur, biz başka bir konseptle yola devam etmeye çalışalım, belki milleti kandırabiliriz' şeklindeki yaklaşımlarını milletimiz yemez, yemeyecek. Milletimiz bunu irfanıyla değerlendiriyor, tartıyor ve 'Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve onunla yol yürüyen partilerden herhangi bir cacık olmaz' diyor. 28 Mayıs'ta terörün ve teröristin yanında duran ve onları kınamayanların desteğini almak için çırpınan, kapalı kapılar ardında birtakım taahhütlerde bulunarak anlaşan ve apaçık terörün, teröristbaşlarının kendilerine destek verdiği Sayın Kılıçdaroğlu'nun, sureta milliyetçilik söylemleri karşılık bulamayacak. Güvensizliğinin, samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, tutarsızlığının karşılığı 28 Mayıs'ta bütün millet tarafından verilecek. Kılıçdaroğlu, kurduğu oyun ve tuzakların altında kalacak."