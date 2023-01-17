Akbaşoğlu: "EYT haftaya Meclis'e sunulacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerin mart ayında maaşlarını alacağını söyledi.

Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi. Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuştu.

Seçim tarihi

Seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin soruları da cevaplayan Akbaşoğlu, “Seçimlerin yenilenmesi 16 Haziran’da. Okullar kapanıyor” diyerek şöyle devam etti:

“Mayıs sonu Haziran başında herkes memlekete gidiyor. Demokratik katılımın yüksek olduğu seçim olsun istiyoruz. Seçim tarihi güncellemesi kamuoyu talebi var. Sayın Bahçeli’nin yaklaşımı olumlu. Diğer partiler olumlu yaklaşım sergilerse iyi olur. Ya yaşama ya yürütme karar verecek. Mayıs ayı seçimler için en uygun zaman dilimi. Seçimi güncellemedir bu.”

Akbaşoğlu ayrıca Cumhur ittifakının ilk turda seçimi kazanacağını anketlerinde gösterdiğini belirterek, “İlk turda seçimi göğüsleriz anketler bunu gösteriyor. Seçimler 7 Mayıs 14 Mayıs 21 Mayıs olabilir. Bunu MHP ve diğer partilerle değerlendireceğiz” dedi.